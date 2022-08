Addio a Garellik E’ morto Claudio Garella | il portiere del primo scudetto del Napoli

(Di venerdì 12 agosto 2022)deldi Maradona e dela Verona a 67 anni per problemi cardiaci in seguito a un intervento chirurgico.fu protagonista negli anni Ottanta fra i pali del Verona prima e delpoi: con l’Hellas conquistò lonel 1985, con i partenopei fece il bis due anni dopo, alzando al cielo anche la Coppa Italia. Cresciuto nelle giovanili del Torino, ha giocato anche con Lazio, Sampdoria e Udinese prima di chiudere la carriera all’Avellino. L’exsi era sottoposto ad un intervento per problemi cardiaci ma ci sono state delle complicazioni e non ce l’ha fatta. Con la squadra di ...

A chiamarlofu un giornalista di Verona. Lo rivelò proprio Claudio Garella anni dopo ("Me lo diede ...rivederlo in tv dalla Carrà quando Maradona tornò per la prima volta in Italia dopo l'...Soprannominato '', era famoso soprattutto per le sue respinte con i piedi, al punto che l'... Gli amici: 'Un destino crudele' L'del Verona In un comunicato pubblicato sul suo sito internet,...Fonte: ilmattino.it Manfredonia, 12 Agosto 2022. È morto Claudio Garella, il mitico portiere del Napoli del primo scudetto. L’ex calciatore è deceduto a Verona a 67 anni per problematiche cardiache in ...In Friuli giocò con Abate, Rossitto, Alessandro Orlando, Vagheggi, anche Balbo e Sensini appena arrivati a Udine dall’Argentina e fu molto apprezzato, per le ...