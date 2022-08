Wizzair | aereo sfiora turisti in spiaggia | ' Atterraggio da record' Ecco cos' è successo e dove

4everUkraine1 : @Gianl1974 Dovesse essere cosi NON prenderò mai piu un aereo Wizzair. - __francamente : come da rito ogni volta che prendo l’aereo della compagnia wizzair devo dire che deve fallire. Wizzair devi fallir… - Massimiliana21 : RT @StefaniaFalone: Catania, panico sul volo Wizzair da Londra: aereo danneggiato dalla grandine atterra durante una tempesta - domenicacuziol : RT @Gazzettino: Catania, panico sul volo Wizzair da Londra: aereo danneggiato dalla grandine atterra durante una tempesta - Gazzettino : Catania, panico sul volo Wizzair da Londra: aereo danneggiato dalla grandine atterra durante una tempesta -

Momenti di paura nell'isola di Skiathos ( Grecia ) dove un aereo passeggeri è passato a pochi metri di quota sopra una spiaggia , sfiorando quasi la testa dei turisti per poi atterrare nella vicina pista dell'aeroporto. Il video dell'insolito ... L'si avvicina sempre di più al luogo in cui si trova il fotografo, perdendo quota. Si vedono addirittura le persone in spiaggia spostarsi ed abbassarsi per 'schivarlo'.