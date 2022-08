Un Posto Al Sole anticipazioni: Franco scopre tutto, disastro alla terrazza (Di giovedì 11 agosto 2022) Le anticipazioni di Un Posto Al Sole ci svelano che Franco Boschi scoprirà la verità. Cosa accadrà ai protagonisti della terrazza Palladini? Franco e Nunzio Un Posto Al Sole (Raiplay screenshot)Nelle prossime puntate di Un Posto Al Sole Franco Boschi sarà preoccupatissimo per il figlio. Scopriamo insieme che cosa accadrà nella soap napoletana, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 20.45 su Rai 3. Franco Boschi si preparerà ad affrontare un periodo molto complicato a causa di Nunzio. Nelle puntate che stiamo vedendo in onda in questo momento, Nunzio é disperato per la partenza solitaria di Chiara Petrone. I due avevano fatto tanto per stare ... Leggi su direttanews (Di giovedì 11 agosto 2022) Ledi UnAlci svelano cheBoschi scoprirà la verità. Cosa accadrà ai protagonisti delladini?e Nunzio UnAl(Raiplay screenshot)Nelle prossime puntate di UnAlBoschi sarà preoccupatissimo per il figlio. Scopriamo insieme che cosa accadrà nella soap napoletana, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 20.45 su Rai 3.Boschi si preparerà ad affrontare un periodo molto complicato a causa di Nunzio. Nelle puntate che stiamo vedendo in onda in questo momento, Nunzio é disperato per la partenza solitaria di Chiara Petrone. I due avevano fatto tanto per stare ...

