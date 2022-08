Un calciatore non rientra nei piani di Spalletti: ci prova un club di Serie A! (Di giovedì 11 agosto 2022) Le cessioni in casa Napoli non sono ancora finite. Nel reparto offensivo, di cui tanto si discute nelle ultime settimane, potrebbe essere ceduto Adam Ounas, che non ha mai convinto del tutto mister Spalletti e sarebbe in cerca di una squadra nella quale potersi mettere in mostra e avere più spazio. Adam Ounas Monza (Getty Images) Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, l’esterno algerino non rientrerebbe più nei piani della società e potrebbe trasferirsi al Lecce. L’interesse dei salentini è forte; d’altronde le doti tecniche di Ounas non sono mai state in discussione e in una squadra neopromossa potrebbe finalmente trovare la sua dimensione. D’altra parte la cessione farebbe comoda al Napoli che si libererebbe di un esubero e al tempo stesso avrebbe spazio per tentare di chiudere il doppio colpo Simeone-Raspadori. Il ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 11 agosto 2022) Le cessioni in casa Napoli non sono ancora finite. Nel reparto offensivo, di cui tanto si discute nelle ultime settimane, potrebbe essere ceduto Adam Ounas, che non ha mai convinto del tutto mistere sarebbe in cerca di una squadra nella quale potersi mettere in mostra e avere più spazio. Adam Ounas Monza (Getty Images) Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, l’esterno algerino non rientrerebbe più neidella società e potrebbe trasferirsi al Lecce. L’interesse dei salentini è forte; d’altronde le doti tecniche di Ounas non sono mai state in discussione e in una squadra neopromossa potrebbe finalmente trovare la sua dimensione. D’altra parte la cessione farebbe comoda al Napoli che si libererebbe di un esubero e al tempo stesso avrebbe spazio per tentare di chiudere il doppio colpo Simeone-Raspadori. Il ...

