Ultime Notizie – A Space X di Elon Musk revocati quasi 900 milioni di sussidi

revocati a Space X, la società aerospaziale di Elon Musk, 856 milioni di dollari di sussidi garantiti a dicembre, perché secondo l'authority statunitense per le comunicazioni l'infrastruttura satellitare per cui avrebbe dovuto ottenerli, Starlink, "è una tecnologia ancora in via di sviluppo e la società non è riuscita a dimostrare di poter fornire il servizio promesso". A farlo sapere è la Cnn. I fondi destinati all'azienda di Musk rientrano nel pacchetto di sussidi da 9 miliardi di dollari denominato Rural Digital Opportunity Fund e finanziato tramite prelievi ...

