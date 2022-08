Ucraina, Cnn: “Il bombardamento del carcere di Olenivka da parte di Kiev è una montatura russa”. Bombardamenti nella notte su Nikopol (Di giovedì 11 agosto 2022) Le immagini satellitari che la Cnn riporta, sono inequivocabili e dimostrano una sola cosa: “La versione russa sull’attacco del 29 luglio alla prigione di Olenivka in cui sono morti oltre 50 prigionieri di guerra ucraini, per la maggior parte del battaglione Azov, è molto probabilmente una montatura”. Il dettagliato reportage del canale amaericano di all news Cnn è corredato da foto e immagini in 3D che mostrano in maniera inequivocabile come la struttura della prigione di Olenivka non possa essere stata colpita da un bombardamento con missili Himars dati in dotazione all’esercito ucraino da pare degli Stati Uniti – come sostenuto da Mosca-, ma danneggiata da un incendio che sarebbe originato all’interno di un edificio separato dagli altri cinque che costituiscono la prigione. Alle 23 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Le immagini satellitari che la Cnn riporta, sono inequivocabili e dimostrano una sola cosa: “La versionesull’attacco del 29 luglio alla prigione diin cui sono morti oltre 50 prigionieri di guerra ucraini, per la maggiordel battaglione Azov, è molto probabilmente una”. Il dettagliato reportage del canale amaericano di all news Cnn è corredato da foto e immagini in 3D che mostrano in maniera inequivocabile come la struttura della prigione dinon possa essere stata colpita da uncon missili Himars dati in dotazione all’esercito ucraino da pare degli Stati Uniti – come sostenuto da Mosca-, ma danneggiata da un incendio che sarebbe originato all’interno di un edificio separato dagli altri cinque che costituiscono la prigione. Alle 23 ...

