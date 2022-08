Turiste violentate | la ricostruzione | Un incubo in stile Arancia meccanica

Agenzia_Ansa : Emergono ulteriori dettagli raccapriccianti sulla vicenda delle due turiste di 17 e 18 anni sequestrate e violentat… - fattoquotidiano : Turiste violentate a Bari, l’aggressore ha agito “con modalità spregiudicate e criminali, che sembrano ispirate al… - AnsaPuglia : Turiste violentate a Bari: pm, scene da Arancia meccanica. Il 21enne avrebbe agito 'con modalità spregiudicate'… - Bruna71347573 : RT @Agenzia_Ansa: Emergono ulteriori dettagli raccapriccianti sulla vicenda delle due turiste di 17 e 18 anni sequestrate e violentate a Ba… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Turiste violentate a Bari, l’aggressore ha agito “con modalità spregiudicate e criminali, che sembrano ispirate al fil… -

Si chiama Loris Attolini il 21enne barese in carcere con l'accusa di aver violentato duefrancesi di 17 e 18 anni . Lo ha fatto, secondo quanto scritto in un passaggio dell'ordinanza che ne richiedeva l'incarcerazione, 'con modalità violente e spregiudicate , che sembrano ispirate ...Il 21enne barese Loris Attolini, in carcere con l'accusa di aver violentato duefrancesi di 17 e 18 anni, con modalità violente e spregiudicate, che sembrano ispirate al noto film Arancia meccanica, non si è fatto scrupolo di sequestrare le due giovani donne, picchiarle, ...