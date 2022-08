Storia d'Italia dal '94 a oggi in 40 righe (Di giovedì 11 agosto 2022) Come il bipolarismo – fra fusioni, scissioni, rivendicazioni di purezza, allergie al compromesso e indigestioni di compromessi – ha finito con il congiungere destra e sinistra non con una linea ma con un arabesco Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 11 agosto 2022) Come il bipolarismo – fra fusioni, scissioni, rivendicazioni di purezza, allergie al compromesso e indigestioni di compromessi – ha finito con il congiungere destra e sinistra non con una linea ma con un arabesco

repubblica : Clima, superate le 150mila firme. L'appello alla politica di Green&Blue entra nella storia delle petizioni online i… - Greenpeace_ITA : La scienza ci ripete che per combattere #crisiclimatica e #inquinamento dobbiamo ridurre produzione e consumi di… - forza_italia : Il nostro simbolo per le elezioni di domenica 25 settembre. Siamo l'unica forza politica che per storia e attività… - twMec : RT @twMec: Guardare il girato e guardarlo tutto. La #matrice , la storia, i personaggi (Fratelli Indagati d’Italia), le commemorazioni, i m… - NiKNiKinter : RT @cardinale_anna: La Meloni spiega in inglese alla stampa estera che Fratelli d’Italia ha consegnato il #fascismo alla storia… Poi candi… -