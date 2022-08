Steve Martin smetterà di recitare dopo Only Murders in the Building, in arrivo un documentario sulla sua vita (Di giovedì 11 agosto 2022) L'attore Steve Martin ha svelato che dopo Only Murders in the Building non ritornerà sul set e la sua vita e carriera saranno al centro di un documentario. Steve Martin ha annunciato che la sua vita e la sua carriera saranno al centro di un documentario e che è pronto a ritirarsi nuovamente dal mondo dello spettacolo. L'attore si era già concesso una lunga pausa dal mondo televisivo e cinematografico, ritornando poi in attivà in occasione della serie Only Murders in the Building. A24 realizzerà con la regia di Morgan Neville (Won't You Be My Neighbor?) un documentario su Steve Martin in ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 11 agosto 2022) L'attoreha svelato chein thenon ritornerà sul set e la suae carriera saranno al centro di unha annunciato che la suae la sua carriera saranno al centro di une che è pronto a ritirarsi nuovamente dal mondo dello spettacolo. L'attore si era già concesso una lunga pausa dal mondo televisivo e cinematografico, ritornando poi in attivà in occasione della seriein the. A24 realizzerà con la regia di Morgan Neville (Won't You Be My Neighbor?) unsuin ...

