(Di giovedì 11 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Blocco dell’attività chirurgica in elezione (programmata) dal 12 al 31 agosto per avere una maggiore disponibilità di posti letto; un ordine di servizio recepito dai capidipartimento che ha portato alla copertura di tutti i turni inalmeno fino alla fine del mese da parte di dirigenti medici specializzati in discipline affini e avvio dei lavori di ampliamento dell’area dell’emergenza dedicata ai codici rossi, con il contestuale spostamento degli spazi occupati dal drappello della Polizia di Stato: sono alcune delle misurete dal Direttore Sanitario Rosario Lanzetta per cercare di gestire nel migliore dei modi il notevole afflusso di persone aldell’Azienda ospedaliera “San Giuseppe” di Avellino. “Le ...

anteprima24 : ** Sovraffollamento del Pronto Soccorso, il Moscati adotta contromisure ** - irpiniatimes1 : Sovraffollamento del Pronto soccorso della Città ospedaliera, la Direzione Sanitaria adotta alcune contromisure - Uniti_nel_dono : Nelle carceri italiane sovraffollamento al 112% con punte del 190% a Milano e Latina. Tra il gran numero di detenut… - ultimenews24 : (Adnkronos) - 'Che in carcere si stia al fresco è una fandonia bella e buona'. Quello che dice all'Adnkronos Samuel… - agst1977 : RT @VITAnonprofit: #Suicidi e #caldo, è ancora dramma nelle #carceri italiane -

Il garante dei detenuti non denuncia particolari criticità circa ilCerialdo: " Il numero dei detenuti è nella norma. Cuneo s erve un po' da polmone a Torin o, che invece è ...Le finalità della misura sono ovviamente quelle di prevenire il randagismo e il... Essendo un'iniziativaComune di Castel Mella è anche ovvio che sia necessaria la residenza in ...Detenuti a torso nudo in cortile, suicidi mai tanto alti dal 25 giugno a oggi. A Poggioreale anche un novantenne e un obeso di 250 chili ...Quello che dice all'Adnkronos Samuele Ciambriello, garante dei detenuti della Campania, è la perfetta sintesi del disagio che in questa estate bollente vivono detenuti e personale in servizio negli is ...