“Solo il cappello”. Belen Rodriguez, il nudo accarezzato dalla superba abbronzatura (Di giovedì 11 agosto 2022) Mentre sua sorella Cecilia detta Chechu si sta godendo le vacanze in Sardegna con il compagno Ignazio Moser e altri amici tra cui il pugile Daniela Scardina, l’ex rugbista Alvise Rigo e l’adesso single Eleonora Berlusconi che ha ospitato tutti nel suo yacht da 48 metri, Belen Rodriguez fa tutto in famiglia. Solo Stefano De Martino e figli. Non potrebbe essere più felice di così e si vede. Belen Rodriguez ha ritrovato da mesi, ma oggi ufficialmente, il cavaliere che non aveva mai smesso di amare, come lui lei, Stefano De Martino. La pagina Whoopse, in queste ore, li ha mostrati complici in barca. Lui le scattava delle foto ardite, come quella che ha condiviso ora sul web. Belen Rodriguez, la foto senza veli La felicità fa belli. Non che ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 11 agosto 2022) Mentre sua sorella Cecilia detta Chechu si sta godendo le vacanze in Sardegna con il compagno Ignazio Moser e altri amici tra cui il pugile Daniela Scardina, l’ex rugbista Alvise Rigo e l’adesso single Eleonora Berlusconi che ha ospitato tutti nel suo yacht da 48 metri,fa tutto in famiglia.Stefano De Martino e figli. Non potrebbe essere più felice di così e si vede.ha ritrovato da mesi, ma oggi ufficialmente, il cavaliere che non aveva mai smesso di amare, come lui lei, Stefano De Martino. La pagina Whoopse, in queste ore, li ha mostrati complici in barca. Lui le scattava delle foto ardite, come quella che ha condiviso ora sul web., la foto senza veli La felicità fa belli. Non che ...

DawnofAlbion : @Gitro77 l'epilogo di questa farsa internazionale mi sembra scontato: torneremo col cappello in mano a pietire il g… - Galise1907 : Il cappello all'uncinetto @filippocatarzi è una soluzione versatile per la vita di tutti giorni. Non solo utile a r… - Davide10267 : @Thelma02559007 @mimosaosa Io di donne qui ne vedo solo due... Una con il cappello di paglia stile spiaggia e con u… - F4IRYR0SlE : io nn lo volevo però purtroppo al solo pensiero di una pc di rosé con le trecce e il cappello - francescopiro_ : La conquisto con il cappello, mi mancano solo i pantaloni con le bretelle -