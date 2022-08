Si può aggiustare un cuore ferito, seguendo un protocollo medico, come se si trattasse di sistemare un braccio rotto? (Di giovedì 11 agosto 2022) Innamorarsi è un precipizio. In inglese si dice “to fall in love”, cadere in amore, smarrire il piano di realtà. I greci lo sapevano: Eros, un demone, scoccava la sua freccia e puntava al cuore, senza scampo per i mortali. L’amore romantico è finire nell’ossessione del desiderio ed è forse la dipendenza più potente che esista sulla Terra. L’amore crea dipendenza e dunque c’e? chi pensa di applicare i metodi di disintossicazione alla rottura con l’ex (foto di Pete Thompson / Gallery Stock). Ma appare, al contrario delle droghe, come un bene per la sopravvivenza della specie: spinge alla procreazione e cementa le coppie, che si presume riusciranno meglio, insieme, a proteggere i figli durante l ‘infanzia. Non solo. «I ricercatori che hanno studiato l’evoluzione dell’amore tra persone dello stesso sesso hanno affermato che le relazioni ... Leggi su iodonna (Di giovedì 11 agosto 2022) Innamorarsi è un precipizio. In inglese si dice “to fall in love”, cadere in amore, smarrire il piano di realtà. I greci lo sapevano: Eros, un demone, scoccava la sua freccia e puntava al, senza scampo per i mortali. L’amore romantico è finire nell’ossessione del desiderio ed è forse la dipendenza più potente che esista sulla Terra. L’amore crea dipendenza e dunque c’e? chi pensa di applicare i metodi di disintossicazione alla rottura con l’ex (foto di Pete Thompson / Gallery Stock). Ma appare, al contrario delle droghe,un bene per la sopravvivenza della specie: spinge alla procreazione e cementa le coppie, che si presume riusciranno meglio, insieme, a proteggere i figli durante l ‘infanzia. Non solo. «I ricercatori che hanno studiato l’evoluzione dell’amore tra persone dello stesso sesso hanno affermato che le relazioni ...

