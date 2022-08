Sassuolo | futuro Berardi | l’attaccante ha deciso

(Di giovedì 11 agosto 2022) Domenico, stella del, nelle ultime sessioni di calciomercato è stato accostato continuamente a diversi top club, sia italiani che esteri.calabrese, però, anno dopo anno continua a regalare gol e assist ai tifosi neroverdi, non allontanandosi mai dal club romagnolo. Il matrimonio trae ilora potrebbe definitivamente essere sigillato a lungo, infatti come riporta Nicolò Schira sulla sua pagina Twitter, il calciatore sarebbe vicino al rinnovo di contratto. calciomercatoIl rinnovo di contratto legherebbe il campione d’Europa al club fino al 2027, con lo stipendio del giocatore che verrebbe alzato fino a 3 milioni di euro all’anno. La permanenza, con tanto di prolungamento, sembrerebbe ...

CalcioPillole : Mercato #Napoli, il giro di attaccanti passa da lì. Nelle prossime ore è previsto un nuovo incontro con il Sassuol… - junews24com : Berardi Juve, tra cessione e rinnovo col Sassuolo: futuro deciso! - sportli26181512 : Inter, futuro Casadei: il Chelsea torna forte, c'è anche il Sassuolo: Corsa a tre per il centrocampista classe 2003… - junews24com : Berardi Juve, tra cessione e rinnovo col Sassuolo: futuro deciso! - - calciomercatoit : ??Per #Pinamonti futuro lontano dall'#Inter: accordo con il #Sassuolo ??I nerazzurri hanno fatto la scelta giusta? -

1 Ildi Milan Skriniar è ancora incerto, ma diversi fattori hanno rilanciato le quotazioni di una ... da Pinamonti alper 20 milioni all'ipotesi di partenza di Casadei o Dumfries , ...Intervista a La Gazzetta dello Sport per mister Alessio Dionisi , allenatore del. Mercato, ambizioni per la stagione 2022 - 23 ormai alle porte e anche il suotra i temi affronti. Sul mercato: "Sarebbe meglio che il mercato chiudesse prima dell'inizio del ...Uno dei pilastri di questa Juventus è, senza nessun dubbio, Locatelli; per il centrocampista sembra pronto il rinnovo di contratto.Inter e Sassuolo hanno comunicato il trasferimento in Emilia del giovane attaccante tanto chiacchierato sul mercato in queste settimane ...