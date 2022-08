Sangiovanni racconta per la prima volta | Mi hanno augurato di morire

(Di giovedì 11 agosto 2022) Il celebre cantanteha confessato che sui social network è stato vittima di attacchi davvero durissimi e ingiustificati. Scopriamo cosa è accaduto all’artista vicentino Il bullismo è uno dei fenomeni più tristi della nostra società e molto spesso ne sono stati vittima anche diverse personalità dello spettacolo. Non molto tempo fa, ad esempio, vi abbiamoto delle tristi vicende che ha dovuto affrontare Giancarlo Magalli da bambino. Il conduttore ha appunto confessato che spesso sia stato vittima, quando era solo un giovanotto, di bullismo a causa della sua pinguedine. Non solo il conduttore, però, è stato oggetto di soprusi in giovane età. Anche Mika, ad esempio, ha rivelato di aver vissuto esperienze simili e a lui, purtroppo, si uniscono diverse altre personalità del mondo musica. Elodie Di Patrizi e Elisa Toffoli, ad esempio, ...

OGGI

Giulia Stabileil primo bacio in diretta tv cone dice: 'Con lui vorrei una famiglia' - guarda VOGLIA DI SOLITUDINE - Ad aiutarlo ad uscirne, spiega, oltre alla psicoterapia e la ...... "Non riuscivo a entrare in nessuna redazione --, perciò quello che mi ha condotto a New ... LA SERIE - I MITI DEI GIOVANI: "La prof mi disse che non ce l'avrei fatta. Giulia ... Sangiovanni e gli hater: “Il mio sogno rovinato dall’odio. Mi ha aiutato vivere in un paesino "Mi sono sentito ferito e imbarazzato, ho chiesto aiuto", la confessione del cantante di Amici Ha vissuto due anni da sogno Sangiovanni secondo ...Sangiovanni torna ospite di Battiti Live con il suo ultimo singolo "Scossa" reduce dal successo di "Farfalle" arrivato fino in Corea ...