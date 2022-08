Sampdoria, Djuricic: «Non saremo squadra da Europa, ma l’ultima stagione…» (Di giovedì 11 agosto 2022) Filip Djuricic, fantasista della Sampdoria, fissa gli obiettivi dei blucerchiati per la nuova stagione: le sue dichiarazioni Filip Djuricic, fantasista della Sampdoria, ha fissato gli obiettivi dei blucerchiati nell’intervista per Il Secolo XIX. LE PAROLE – «Dobbiamo essere realisti, non credo che possiamo giocare subito per l’Europa ma l’ultimo anno non è stato da Sampdoria e possiamo fare meglio, per poi tornare pian piano in alto. E se giochiamo come con il Sassuolo, con i tifosi che ci sono qui non ci sono limiti». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 agosto 2022) Filip, fantasista della, fissa gli obiettivi dei blucerchiati per la nuova stagione: le sue dichiarazioni Filip, fantasista della, ha fissato gli obiettivi dei blucerchiati nell’intervista per Il Secolo XIX. LE PAROLE – «Dobbiamo essere realisti, non credo che possiamo giocare subito per l’ma l’ultimo anno non è stato dae possiamo fare meglio, per poi tornare pian piano in alto. E se giochiamo come con il Sassuolo, con i tifosi che ci sono qui non ci sono limiti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

SampNews24 : #Sampdoria, #Djuricic e il consiglio a #Quagliarella: «Vi svelo cosa gli ho detto» - OmbraDuca : RT @SampNews24: #Djuricic rivela: «Nessun club credeva che sarei tornato alla #Sampdoria» - SampNews24 : #Djuricic rivela: «Nessun club credeva che sarei tornato alla #Sampdoria» - SampNews24 : #Djuricic realista: «Questa #Sampdoria non è da Europa. Se facciamo come il #Sassuolo…» - sportli26181512 : Djuricic: 'Ho scelto la Samp in 20 minuti. Ho parlato con Giampaolo e...': Il nuovo trequartista della Sampdoria ha… -