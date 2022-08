Roma, anziana trovata morta in casa: forse una rapina (Di giovedì 11 agosto 2022) Non escludono nulla gli agenti della Polizia Locale, che stanno continuando a indagare sulla morte dell’anziana donna di 74 anni che ieri è stata trovata senza vita nel suo appartamento, in uno stabile di Circonvallazione Ostiense, a Roma. La prima ipotesi è quella di una morte naturale, ma ogni pista è aperta e alcuni dettagli lasciano pensare anche a una rapina: a terra, infatti, in una stanza è stata trovata una borsa aperta, rovesciata. Donna trovata morta a Roma Prima quel cattivo e acre odore, poi la segnalazione agli agenti della Polizia Locale perché un vicino di casa aveva capito che qualcosa non andava. Ed è proprio lì in quell’appartamento, al terzo piano dell’edificio, che ieri – nella tarda mattinata – è stata ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 11 agosto 2022) Non escludono nulla gli agenti della Polizia Locale, che stanno continuando a indagare sulla morte dell’donna di 74 anni che ieri è statasenza vita nel suo appartamento, in uno stabile di Circonvallazione Ostiense, a. La prima ipotesi è quella di una morte naturale, ma ogni pista è aperta e alcuni dettagli lasciano pensare anche a una: a terra, infatti, in una stanza è statauna borsa aperta, rovesciata. DonnaPrima quel cattivo e acre odore, poi la segnalazione agli agenti della Polizia Locale perché un vicino diaveva capito che qualcosa non andava. Ed è proprio lì in quell’appartamento, al terzo piano dell’edificio, che ieri – nella tarda mattinata – è stata ...

