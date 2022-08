Picchia la compagna, in libertà con divieto di avvicinamento (Di giovedì 11 agosto 2022) Gli agenti delle volanti della Questura di Novara nei giorni scorsi hanno arrestato un uomo per maltrattamenti alla compagna. L'uomo ora è tornato in libertà e l'Autorità giudiziaria ha disposto il ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 11 agosto 2022) Gli agenti delle volanti della Questura di Novara nei giorni scorsi hanno arrestato un uomo per maltrattamenti alla. L'uomo ora è tornato ine l'Autorità giudiziaria ha disposto il ...

rob_arci : RT @Roma_H_24: A Porta Pia picchia la compagna incinta, trasportata in codice rosso all'ospedale. L'uomo, arrestato, non potrà avvicinarla… - rob_arci : RT @Roma_H_24: A Porta Pia picchia la compagna incinta, trasportata in codice rosso all'ospedale. L'uomo, arrestato, non potrà avvicinarla… - gatta_pantera : RT @infoitinterno: Picchia la compagna e la manda in ospedale: donna arrestata a Palermo - infoitinterno : Picchia la compagna e la manda in ospedale: donna arrestata a Palermo - Roma_H_24 : A Porta Pia picchia la compagna incinta, trasportata in codice rosso all'ospedale. L'uomo, arrestato, non potrà avv… -

Picchia la compagna, in libertà con divieto di avvicinamento Gli agenti delle volanti della Questura di Novara nei giorni scorsi hanno arrestato un uomo per maltrattamenti alla compagna. L'uomo ora è tornato in libertà e l'Autorità giudiziaria ha disposto il divieto di avvicinamento alla donna. I poliziotti erano intervenuti dopo una segnalazione su urla e richieste di aiuto ... Picchia e tenta di strangolare la compagna: arrestata donna di 33 anni L'accusa è quella di maltrattamenti in famiglia, data la relazione fra lei e una 26enne che è finita in ospedale. E' successo nella zona di Casa Professa, a ... Giornale di Brescia Picchia la compagna, in libertà con divieto di avvicinamento Gli agenti delle volanti della Questura di Novara nei giorni scorsi hanno arrestato un uomo per maltrattamenti alla compagna. L'uomo ora è tornato in libertà e l'Autorità giudiziaria ha disposto il di ... Picchia la compagna e la manda in ospedale: donna arrestata a Palermo L’indagata è ai domiciliari nello stesso appartamento, in attesa dell’udienza di convalida in cui il magistrato stabilirà se applicare una misura cautelare Una donna di 33 anni è stata arrestata perch ... Gli agenti delle volanti della Questura di Novara nei giorni scorsi hanno arrestato un uomo per maltrattamenti alla. L'uomo ora è tornato in libertà e l'Autorità giudiziaria ha disposto il divieto di avvicinamento alla donna. I poliziotti erano intervenuti dopo una segnalazione su urla e richieste di aiuto ...L'accusa è quella di maltrattamenti in famiglia, data la relazione fra lei e una 26enne che è finita in ospedale. E' successo nella zona di Casa Professa, a ... Picchia la compagna, in libertà con divieto di avvicinamento Gli agenti delle volanti della Questura di Novara nei giorni scorsi hanno arrestato un uomo per maltrattamenti alla compagna. L'uomo ora è tornato in libertà e l'Autorità giudiziaria ha disposto il di ...L’indagata è ai domiciliari nello stesso appartamento, in attesa dell’udienza di convalida in cui il magistrato stabilirà se applicare una misura cautelare Una donna di 33 anni è stata arrestata perch ...