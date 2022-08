Nome a sorpresa per il centrocampo: un big ex Serie A può arrivare a zero! (Di giovedì 11 agosto 2022) In casa Napoli si attendono novità sul fronte centrocampo, con il Nome di Fabian Ruiz che è ben cerchiato in rosso per quanto concerne i discorsi in uscita. Lo spagnolo ex Betis è sempre più vicino al Paris Saint-Germain, con il quale vanno avanti i colloqui anche il portiere Keylor Navas. Quest’ultimo è sempre più vicino al club azzurro, pronto a puntare sul costaricano come rinforzo di esperienza tra i pali. Va avanti, frattanto, la caccia anche all’eventuale sostituto di Fabian Ruiz che, come detto, a breve può salutare i partenopei, dopo non aver voluto rinnovare il proprio contratto in scadenza nel 2023. Stando a quanto rivelato dall’edizione online de La Repubblica, il club azzurro sarebbe interessato a Franck Kessié. Franck Kessié (Photo by Chris Ricco/Getty Images)L’ivoriano è alle prese con una questione delicata con il club ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 11 agosto 2022) In casa Napoli si attendono novità sul fronte, con ildi Fabian Ruiz che è ben cerchiato in rosso per quanto concerne i discorsi in uscita. Lo spagnolo ex Betis è sempre più vicino al Paris Saint-Germain, con il quale vanno avanti i colloqui anche il portiere Keylor Navas. Quest’ultimo è sempre più vicino al club azzurro, pronto a puntare sul costaricano come rinforzo di esperienza tra i pali. Va avanti, frattanto, la caccia anche all’eventuale sostituto di Fabian Ruiz che, come detto, a breve può salutare i partenopei, dopo non aver voluto rinnovare il proprio contratto in scadenza nel 2023. Stando a quanto rivelato dall’edizione online de La Repubblica, il club azzurro sarebbe interessato a Franck Kessié. Franck Kessié (Photo by Chris Ricco/Getty Images)L’ivoriano è alle prese con una questione delicata con il club ...

