Napoli | UFFICIALE l’arrivo di Sirigu

(Di giovedì 11 agosto 2022) Ilha comunicato l’acquisto a titolo definitivo di Salvatoredal Genoa. Il portiere sblocca Contini in prestito alla Sampdoria Ilha appena resol’acquisto di Salvatoresui proprio canali ufficiali. L’ex Genoa dovrebbe essere il dodicesimo uomo, ma per la società azzurra rimane da decidere il futuro di Meret. Benvenuto Salvatore ?? #ForzaSempre pic.twitter.com/VDq942y5Qn— Official SSC(@ssc) August 11, 2022 In parallelo aldi, il club ha anche comunicato il passaggio in prestito di Nikita Contini alla Sampdoria. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Spazio_Napoli : ?? UFFICIALE: Salvatore #Sirigu è un nuovo calciatore del #Napoli???? Che voto date a questo acquisto?… - calciomercatoit : ?? UFFICIALE - #Sirigu va al #Napoli mentre #Contini saluta e va alla #Sampdoria - CentotrentunoC : Live #Calciomercato ?? Ufficiale #Sirigu al #Napoli ??Mentre il #Potenza tenta l'affondo per Marco #Sau, svincolato… - pccpla : RT @cmdotcom: UFFICIALE: #Sirigu al #Napoli , il benvenuto di De Laurentiis FOTO - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli UFFICIALE – Napoli, ceduto Contini alla Sampdoria: UFFICIALE – Napoli, ceduto Con… -

Commenta per primo Il presidente del, Aurelio De Laurentiis dà il benvenuto a Salvatore Sirigu . Il portiere (classe 1987 ex PSG e Torino) arriva a parametro zero dopo essersi svincolato dal Genoa al termine della scorsa stagione.Commenta per primo La Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dali diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nikita Contini (nato a Cerkasy, Ucraina, il 21 maggio 1996). Il portiere, nella scorsa stagione in Serie B prima al Crotone e poi al Vicenza, ...Il 35enne portiere raggiunge i partenopei dopo l'esperienza al Genoa NAPOLI (ITALPRESS) - Porte girevoli in casa Napoli. La società partenopea ...Il Napoli ha annunciato Sirigu: "La SSC Napoli comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Salvatore Sirigu". Il portiere ...