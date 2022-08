Meteo Campania: tregua fino al weekend, poi torna il caldo a Ferragosto (Di giovedì 11 agosto 2022) Meteo Campania: la pausa dal caldo africano durerà fino alla fine della settimana, poi a Ferragosto si riaffacciano il sole e le alte temperature. Meteo Campania Ancora una manciata di giorni di tregua prima del ritorno dell’afa. Restano tre giorni di piogge e temporali soprattutto al Sud, prima che nuvoloni e piogge si spostino Leggi su 2anews (Di giovedì 11 agosto 2022): la pausa dalafricano dureràalla fine della settimana, poi asi riaffacciano il sole e le alte temperature.Ancora una manciata di giorni diprima del ritorno dell’afa. Restano tre giorni di piogge e temporali soprattutto al Sud, prima che nuvoloni e piogge si spostino

