Meglio una telefonata che una manciata di voti incattiviti (Di giovedì 11 agosto 2022) Mio figlio si è tolto la vita». «Mio padre si è ammazzato». «Mia sorella si è suicidata». Mio marito, mia moglie, mio cugino, la mia amica sono morti in carcere. L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 11 agosto 2022) Mio figlio si è tolto la vita». «Mio padre si è ammazzato». «Mia sorella si è suicidata». Mio marito, mia moglie, mio cugino, la mia amica sono morti in carcere. L'articolo proviene da il manifesto.

c_appendino : #FlatTax nulla di più ingiusto. In Italia il 90% della ricchezza è detenuta dal 40% della popolazione. La tassaz… - Pontifex_it : La vecchiaia è la fase della vita più adatta a diffondere la lieta notizia che la vita è iniziazione per un compime… - rubio_chef : Bene @paulpogba, però una domanda: se non fossi stato infortunato, saresti partito e avresti giocato con @Atleti ne… - antonel83017587 : Tu sei stupendo. Grazie per ogni tua parola,ogni tuo passo di danza,grazie per l'affetto che provi per noi, grazie… - parentesi_erre : Ps2: esempio di giocarsela troppo safe, fa dire a Lucifero quello che ha in mente nel finale di stagione... Sovvert… -