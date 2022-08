Maria De Filippi parla del suo amore per Maurizio Costanzo: "Non so se avrò la forza.." (Di giovedì 11 agosto 2022) In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, Maria De Filippi ha raccontato l’amore per Maurizio Costanzo. Il settimanale Oggi ha raggiunto la regina della televisione italiana per un’intervista. Stiamo parlando ovviamente di Maria De Filippi, indiscussa padrona di Mediaset, che con i suoi programmi ha infiammato i cuori di milioni di telespettatori. Ingegno e carisma, la De Filippi non ha solo fiuto per gli ascolti e una grande inventiva in fatto di format televisivi. La regina di Mediaset crea anche tanti posti di lavoro per tutti coloro che vogliano entrare a far parte del magico mondo della tv. Uomini e Donne, Amici e via discorrendo, grazie alla De Filippi molti talenti sono infine venuti alla luce e alcuni ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 11 agosto 2022) In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi,Deha raccontato l’per. Il settimanale Oggi ha raggiunto la regina della televisione italiana per un’intervista. Stiamondo ovviamente diDe, indiscussa padrona di Mediaset, che con i suoi programmi ha infiammato i cuori di milioni di telespettatori. Ingegno e carisma, la Denon ha solo fiuto per gli ascolti e una grande inventiva in fatto di format televisivi. La regina di Mediaset crea anche tanti posti di lavoro per tutti coloro che vogliano entrare a far parte del magico mondo della tv. Uomini e Donne, Amici e via discorrendo, grazie alla Demolti talenti sono infine venuti alla luce e alcuni ...

mz1090684831 : RT @tvstellare: MIO DIO MA PARLA DI ME (Maria De Filippi sul settimanale Oggi) - infoitcultura : Maria de Filippi, la confessione che nessuno si aspettava: 'Non so se ne sarò capace' - redazionerumors : Maria De Filippi ha raccontato in un'intervista alcune delle sue paure più grandi e come si prepara ad affrontarle:… - ParliamoDiNews : Maria De Filippi, sfuriata durante le registrazioni di Tu si que vales, ecco cosa è successo | MondoTV 24… - GossipItalia3 : Maria De Filippi non si nasconde e ammette: “Quando Maurizio Costanzo morirà…” #gossipitalianews -