Lazio, gli esuberi in rosa: Acerbi, Kiyine ed Akpa Akpro (Di giovedì 11 agosto 2022) Acerbi, Kiyine ed Akpa Akpro non si sono allenati in gruppo con la Lazio: i tre calciatori non fanno parte del progetto La stagione sta per iniziare e gli allenamenti continuano in quel di Formello. In gruppo però non si vedono tre giocatori: Acerbi; Kiyine ed Akpa Akpro. I tre sono sul mercato e dovranno trovare una sistemazione al più presto: come riportato dal Corriere dello Sport, la loro esclusione è un ulteriore segnale che non faranno parte del progetto Lazio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 agosto 2022)non si sono allenati in gruppo con la: i tre calciatori non fanno parte del progetto La stagione sta per iniziare e gli allenamenti continuano in quel di Formello. In gruppo però non si vedono tre giocatori:. I tre sono sul mercato e dovranno trovare una sistemazione al più presto: come riportato dal Corriere dello Sport, la loro esclusione è un ulteriore segnale che non faranno parte del progetto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

MarcoGuidi13 : #Kostic ha risolto all’ora di pranzo gli ultimi dettagli con l’#Eintracht assistito dall’ex attaccante della #Lazio… - Gianniallu : @nzingaretti Pensa a come da governatore hai chiuso gli ospedali nel Lazio. Non siete credibili - luigi_coll : @PD_Lazio @EnricoLetta @nzingaretti @gualtierieurope @robersperanza @ellyesse Gli italiani vogliono un super espert… - vluccio : RT @beretta_g: I dati sulle armi legalmente detenute sono nell'articolo di Repubblica. Gli omicidi per furto o rapina nel Lazio sono stati… - Emilystellaemi2 : RT @SayroValhalla75: @Emilystellaemi2 Gli avvocati della Lav hanno impugnato la decisione dell’Asl al TAR del Lazio -