Ladro resta incastrato nel tunnel scavato per raggiungere una banca: salvato dai pompieri (Di giovedì 11 agosto 2022) La voragine in via Innocenzo XI, a Roma Per approfondire : Foto : Roma, la banda del buco: le foto del salvataggio Leggi su quotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) La voragine in via Innocenzo XI, a Roma Per approfondire : Foto : Roma, la banda del buco: le foto del salvataggio

SkyTG24 : #Roma, scavano tunnel per mettere a segno colpo: ladro resta incastrato - SkyTG24 : Banda del buco in azione a Roma, ladro resta incastrato in un tunnel - Stefaniaugo77 : RT @SkyTG24: #Roma, scavano tunnel per mettere a segno colpo: ladro resta incastrato - Piergiulio58 : Banda del buco in azione a Roma, ladro resta incastrato in un tunnel. LASCIATELO A CERCARE TOPI ?? - infoitinterno : Banda del buco in azione a Roma, ladro resta incastrato in un tunnel -