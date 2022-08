Inter, Akanji il preferito per completare la difesa: spuntano due alternative low-cost (Di giovedì 11 agosto 2022) L’Inter deve completare la difesa Si avvia man mano verso la conclusione questa finestra di mercato con l’Inter che deve ancora trovare un colpo in difesa. I nerazzurri valutano diverse opzioni con il preferito che secondo Tuttosport, resta Manuel Akanji ormai ai ferri corti con il Borussia Dortmund a poco più di 10 mesi dalla scadenza del contratto. “Il giocatore preferito per completare il reparto arretrato è il nazionale svizzero Akanji del Borussia Dortmund, contratto in scadenza nel 2023 e attualmente ai margini nel club tedesco. Il giocatore piace – ma non viene considerato un sostituto di Skriniar -, però il Borussia attualmente chiede ancora 15-20 milioni. Cifra impossibile per l’Inter, ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 11 agosto 2022) L’develaSi avvia man mano verso la conclusione questa finestra di mercato con l’che deve ancora trovare un colpo in. I nerazzurri valutano diverse opzioni con ilche secondo Tuttosport, resta Manuelormai ai ferri corti con il Borussia Dortmund a poco più di 10 mesi dalla scadenza del contratto. “Il giocatoreperil reparto arretrato è il nazionale svizzerodel Borussia Dortmund, contratto in scadenza nel 2023 e attualmente ai margini nel club tedesco. Il giocatore piace – ma non viene considerato un sostituto di Skriniar -, però il Borussia attualmente chiede ancora 15-20 milioni. Cifra impossibile per l’, ...

