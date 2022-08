Frattesi, voglia di big. Juventus e Milan osservano (Di giovedì 11 agosto 2022) Davide Frattesi vorrebbe lasciare il Sassuolo già in questa sessione di mercato. Sul giocatore ci sono Juventus e Milan Si è raffreddata parecchio la pista che porterebbe Davide Frattesi a vestire la maglia della Roma. I giallorossi sembrano aver virato su ben altri obiettivi e per altri reparti, tralasciando la trattativa per il calciatore neroverde. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 11 agosto 2022) Davidevorrebbe lasciare il Sassuolo già in questa sessione di mercato. Sul giocatore ci sonoSi è raffreddata parecchio la pista che porterebbe Davidea vestire la maglia della Roma. I giallorossi sembrano aver virato su ben altri obiettivi e per altri reparti, tralasciando la trattativa per il calciatore neroverde. L'articolo

Patrick86828070 : @Fili27Filippo Ma tu pensi veramente che la Juve voglia Frattesi? Queste sono le cazzate che spara Di Marzio, come… - scaribel : @Esterno16011878 @PaPaganini io non so come si faccia realmente a credere che la Juve voglia prendere Frattesi , a quel prezzo poi ?? - AlbertoPignacca : @ChristianFusco4 E se per una volta provassimo a farlo giocare con un regista vicino? Una, una sola perdio... Poi d… - thelumpur : @H_V_Maradona Più che altro sarebbe un buon acquisto, ma Frattesi costa un occhio della testa. Dopo tutto sto casin… - ukclubformali : @dottcafaro @AntoVitiello A mio avviso non è quello serve a noi. Il tipo di giocatore che serve è uno che abbia vog… -