Di Maio: "Aboliamo l'Iva sui generi di prima necessità" (Di giovedì 11 agosto 2022) Di Maio quest'oggi ha tenuto una conferenza stampa alla Camera dei Deputati per illustrare alcuni punti del suo programma alle prossime elezioni. Dopo l'accordo raggiunto la settimana scorsa con Enrico Letta per far parte delle liste di coalizioni del centrosinistra il Ministro degli Esteri propone le sue ricette politiche per il futuro del Paese.

