Cosa non torna nel raid dell’Fbi nella residenza di Donald Trump (Di giovedì 11 agosto 2022) Il raid dell’Fbi nella residenza dell’ex Presidente Donald Trump a Mar-a-Lago continua a destare alcune perplessità, e non solo tra i media e gli esponenti del partito repubblicano. Troppi, al momento, i lati oscuri e gli interrogativi che non trovano risposta. Innanzitutto, secondo quanto riferito dalla stampa americana, a differenza di ciò che era emerso InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 11 agosto 2022) Ildell’ex Presidentea Mar-a-Lago continua a destare alcune perplessità, e non solo tra i media e gli esponenti del partito repubblicano. Troppi, al momento, i lati oscuri e gli interrogativi che non trovano risposta. Innanzitutto, secondo quanto riferito dalla stampa americana, a differenza di ciò che era emerso InsideOver.

