Canottaggio, Europei 2022: bene pesi leggeri e quattro di coppia, qualche problema nella punta (Di giovedì 11 agosto 2022) Lunga mattinata agli Europei di Canottaggio 2022 in corso a Monaco di Baviera (Germania) e prime indicazioni su coloro che partiranno in prima fila nella corsa alle medaglie. Per l’Italia qualche buona indicazione, ma anche diverse zone d’ombra, in particolare quella del settore della punta che, come già accaduto in Coppa del Mondo, continua a non convincere. Le notizie più interessanti sono giunte dai pesi leggeri. Le campionesse olimpiche Valentina Rodini e Federica Cesarini, smaltiti gli acciacchi fisici accusati in primavera, hanno ritrovato uno stato di forma quasi ottimale, dominando la Francia di Laura Tarantola e Claire Bove, argento a Tokyo 2020, e realizzando il miglior crono assoluto delle batterie. Le azzurre si sono qualificate ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) Lunga mattinata aglidiin corso a Monaco di Baviera (Germania) e prime indicazioni su coloro che partiranno in prima filacorsa alle medaglie. Per l’Italiabuona indicazione, ma anche diverse zone d’ombra, in particolare quella del settore dellache, come già accaduto in Coppa del Mondo, continua a non convincere. Le notizie più interessanti sono giunte dai. Le campionesse olimpiche Valentina Rodini e Federica Cesarini, smaltiti gli acciacchi fisici accusati in primavera, hanno ritrovato uno stato di forma quasi ottimale, dominando la Francia di Laura Tarantola e Claire Bove, argento a Tokyo 2020, e realizzando il miglior crono assoluto delle batterie. Le azzurre si sono qualificate ...

RistagnoAnna : RT @RaiNews: Fino al 21 agosto gli Europei di Monaco assegneranno medaglie di atletica, beach volley, canoa, canottaggio, ciclismo (pista,… - RaiNews : Fino al 21 agosto gli Europei di Monaco assegneranno medaglie di atletica, beach volley, canoa, canottaggio, ciclis… - rowing_europe : RT @CentotrentunoC: #Monaco2022 #Munich2022 #Rowing ????? Missione compiuta per @OppoStefano che conquista l'accesso alla finale diretta co… - zazoomblog : LIVE Europei 2022 liveblog in DIRETTA: bene i pesi leggeri nel canottaggio. Attesa per nuoto e ginnastica -… - CentotrentunoC : #Monaco2022 #Munich2022 #Rowing ????? Missione compiuta per @OppoStefano che conquista l'accesso alla finale dirett… -