Calciomercato Cagliari: idea Saponara per l’attacco (Di giovedì 11 agosto 2022) Calciomercato Cagliari, i rossoblu pensano a Riccardo Saponara della Fiorentina per rinforzare il reparto offensivo Nel mirino del Cagliari sarebbe finito di recente Riccardo Saponara che, in un possibile trasferimento in rossoblù, diventerebbe la prima scelta al posto di Aramu, vicinissimo al Genoa. Il giocatore classe ’91 ha appena rinnovato con la Fiorentina fino al 30 giungo del prossimo anno. Il tecnico Fabio Liverani sarebbe contento di riaverlo sotto la sua ala dopo aver lavorato con lui durante la stagione 2019-2020 a Lecce dove il fantasista è sceso in campo 13 volte collezionando 2 reti e 5 assist. A riportarlo questa mattina è L’Unione Sarda. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 agosto 2022), i rossoblu pensano a Riccardodella Fiorentina per rinforzare il reparto offensivo Nel mirino delsarebbe finito di recente Riccardoche, in un possibile trasferimento in rossoblù, diventerebbe la prima scelta al posto di Aramu, vicinissimo al Genoa. Il giocatore classe ’91 ha appena rinnovato con la Fiorentina fino al 30 giungo del prossimo anno. Il tecnico Fabio Liverani sarebbe contento di riaverlo sotto la sua ala dopo aver lavorato con lui durante la stagione 2019-2020 a Lecce dove il fantasista è sceso in campo 13 volte collezionando 2 reti e 5 assist. A riportarlo questa mattina è L’Unione Sarda. L'articolo proviene da Calcio News 24.

