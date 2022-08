Bronzi di Riace, in occasione del cinquantenario del ritrovamento esce ‘Bronzi di Riace Original Soundtrack’ (Di giovedì 11 agosto 2022) Nel 2022 si festeggia un anniversario importante, quello del ritrovamento dei Bronzi di Riace: 50 anni fa la grande scoperta, oggi la celebrazione attraverso una colonna sonora unica nel suo genere. Il 16 agosto infatti esce “Bronzi di Riace Original Soundtrack”, un progetto che ha unito 9 compositori per creare un percorso sonoro, nato dalla sequenza di Fibonacci, che ha lo scopo di celebrare la scoperta. Marco Del Bene, direttore artistico del progetto “Bronzi di Riace Original Soundtrack” – Foto: Alessandro VonaGli artisti coinvolti sono: Supernova Collettive Marco del Bene Demiurgo Vittorio Giampietro, Roberto Lobbe Procaccini Massimiliano ... Leggi su funweek (Di giovedì 11 agosto 2022) Nel 2022 si festeggia un anniversario importante, quello deldeidi: 50 anni fa la grande scoperta, oggi la celebrazione attraverso una colonna sonora unica nel suo genere. Il 16 agosto infattidiSoundtrack”, un progetto che ha unito 9 compositori per creare un percorso sonoro, nato dalla sequenza di Fibonacci, che ha lo scopo di celebrare la scoperta. Marco Del Bene, direttore artistico del progetto “diSoundtrack” – Foto: Alessandro VonaGli artisti coinvolti sono: Supernova Collettive Marco del Bene Demiurgo Vittorio Giampietro, Roberto Lobbe Procaccini Massimiliano ...

kontakia : RT @MusArcheoRC: Buongiorno amici, è tutto pronto per l'inaugurazione della mostra 'L'età degli eroi. La Magna Grecia e i Bronzi di Riace'.… - MusArcheoRC : Buongiorno amici, è tutto pronto per l'inaugurazione della mostra 'L'età degli eroi. La Magna Grecia e i Bronzi di… - Chicomesol : RT @TeleradioNews: Dalla Magna Grecia ai Bronzi di Riace, il 2022 è l’anno della Calabria con la campagna 'Bronzi 50' - Inserita dal Time n… - TeleradioNews : Dalla Magna Grecia ai Bronzi di Riace, il 2022 è l’anno della Calabria con la campagna 'Bronzi 50' - Inserita dal T… - LaCnews24 : Visite gratis al Museo, a Reggio Calabria boom di ingressi per ammirare i Bronzi di Riace -