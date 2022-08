(Di giovedì 11 agosto 2022)dove un’mobile è stata avvolta dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i Vigili deldel Comando Provinciale di Latina che hanno provveduto a spegnere il rogo. Leggi anche:, aumenti dal 100 al 300% nel parcheggio della stazione: salasso in vista per i pendolari Incendioin Via Franco Compasso E’ successo in via Franco Compasso. Estinto il rogo sono stati avviati gli accertamenti insieme alle forze dell’ordine. Al momento tuttavia le cause dell’incendio restano ignote.circostanza, ad ogni modo, nessuna persona è rimasta ferita. Grosso incendio alla Magliana, fumo visibile da tutta Roma: strada chiusa su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Attimi di paura a Minturno, auto prende fuoco nella notte (FOTO) - marydramaa : @Iperborea_ attimi di panico e paura - Radio1Rai : Emergenza #incendi Nuovamente colpita la zona del Carso. #Maltempo Forti piogge al centro-sud: attimi di paura ieri… - CronacaSocial : 'Ho rischiato di morire'. Sono stati attimi di paura quelli vissuti da Alessia Marcuzzi: una tragedia è stata sfior… - RADIOBRUNO1 : Attimi di paura nella mattinata di oggi #MonzaBrianza #Giussano #incidentestradale #RadioBruno #9agosto -

la VOCE del TRENTINO

Ida Platano è finita in ospedale : grandee spavento per la famosa e chiacchierata dama di Uomini e Donne .di ansia e agitazione per i fan dell'ex fidanzata del cavaliere pugliese Riccardo Guarnieri , che ha pubblicato sui suoi ...LECCE - L'auto presa a noleggio prende improvvisamente fuoco mentre percorrono la statale. Sono statidiquelli vissuti da una famiglia di turisti americani, in vacanza in Salento. Il gruppo viaggiava a bordo di una Renault Picasso presa a noleggio a Lecce, lungo la strada statale 101 in ... Attimi di paura nella notte: 29 enne perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada Ida Platano è finita in ospedale: grande paura e spavento per la famosa e chiacchierata dama di Uomini e Donne.Incidente a Vietri sul Mare, violento scontro tra due auto. L'incidente è avvenuto in Via Madonna degli Angeli ...