Accordo pluriennale tra Sky e la Rai | l’app RaiPlay sarà disponibile sulla piattaforma Sky Q

La Rai e Sky hanno siglato ungrazie al quale da oggi l' app RaiPlay sarà disponibile anche sulla piattaforma Sky Q . RaiPlay visibile su Sky Q da oggi Gli abbonati Sky con Sky Q - via satellite o via internet -...Rai e Sky trovano l'intesa e siglano un contrattoche porterà già a partire da oggi giovedì 11 agosto l'app di RaiPlay su Sky Q . Gli ... oltre al recentestretto con DAZN per le ... Accordo pluriennale tra Rai e Sky - RAI Ufficio Stampa Gli abbonati Sky con Sky Q possono ora accedere a RaiPlay direttamente dalla sezione App o richiamarla attraverso il controllo vocale.E' stato raggiunto un accordo pluriennale tra Sky e la Rai. A partire dalla giornata odierna di giovedì 11 agosto, dunque, sulla piattaforma Sky Q sarà disponibile l'applicazione RaiPlay.