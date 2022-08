Vergari Adiconsum | «Perchè dopo Sky | DAZN non pensa a Serie A su Tivùsat?»

Leggi su digital-news

(Di mercoledì 10 agosto 2022) I tifosi del calcio italiano - con il fischio d'inizio sabato 13 agosto - avranno più scelta in tv.che detiene i diritti tv per trasmettere tutte e dieci le partite settimanali ha annunciato la modifica dell'accordo in esclusiva con Tim, dicendosi pronta a sbarcare su altre piattaforme a partire da Sky che dall'8 agosto già ospita l'app...