Vaiolo delle scimmie, Pregliasco: Iniziare il tracciamento già in questa fase iniziale (Di mercoledì 10 agosto 2022) Per fermare la diffusione del Vaiolo delle scimmie in Italia, “dobbiamo Iniziare il tracciamento in questa fase iniziale, in cui i casi sono pochi”. A parlare, in una videointervista all’agenzia di stampa Italpress, è il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Istituto Ortopedico Galeazzi e professore del dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università degli Studi di Milano. “Dobbiamo parlarne, comunicare la presenza di questa patologia affinché ci possa essere da parte dei singoli soggetti, affetti o che presumono di esserne affetti, la possibilità di farsi controllare e permettere un tracciamento, che è quello che abbiamo iniziato a fare con il Covid, ma che poi è stato impossibile ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 10 agosto 2022) Per fermare la diffusione delin Italia, “dobbiamoilin, in cui i casi sono pochi”. A parlare, in una videointervista all’agenzia di stampa Italpress, è il virologo Fabrizio, direttore sanitario dell’Istituto Ortopedico Galeazzi e professore del dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università degli Studi di Milano. “Dobbiamo parlarne, comunicare la presenza dipatologia affinché ci possa essere da parte dei singoli soggetti, affetti o che presumono di esserne affetti, la possibilità di farsi controllare e permettere un, che è quello che abbiamo iniziato a fare con il Covid, ma che poi è stato impossibile ...

Agenzia_Ansa : Per fronteggiare l'emergenza da vaiolo delle scimmie bisogna rendere subito pubblici e accessibili tutti i dati e g… - MediasetTgcom24 : Vaiolo delle scimmie, il Brasile vuole 50mila dosi di vaccino #ministrodellasalute… - Agenzia_Ansa : Parte dallo Spallanzani di Roma la campagna vaccinale per il vaiolo delle scimmie. Dopo la circolare del ministero… - AlRo21uicst : RT @calcaralaura: Twitter ha censurato il Prof. Shapira per un post in cui affermava:“I casi di vaiolo sono stati rari per anni.È noto che… - ptvtelenostra : E’ CAMPANO IL PRIMO TEST RAPIDO SUL SANGUE PER SCOVARE IL VAIOLO DELLE SCIMMIE - -