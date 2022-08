Tuttosport – Vlasic | Miranchuk e il difensore

(Di mercoledì 10 agosto 2022) 2022-08-10 21:09:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta: TORINO – Il mercato del Torino è improvvisamente sbocciato. Ne parliamo dalla redazione con Camillo Forte: «C’è stata un’accelerata, come richiesto dal tecnico Ivan Juric. Nikola, croato arrivato in prestito dal West Ham, ha svolto le visite mediche: potenzialmente è un grosso colpo. L’Atalanta ha poi sbloccato Aleksejche dovrebbe svolgere le pratiche a Torino tra la serata e la mattinata. Due che si aggiungono a Nemanja Radonjic e Demba Seck». Guarda il video «Nasce un Torino promettente: finalmente i rinforzi per Juric» L’OBIETTIVO Vedendo questi nomi sta nascendo un bel Toro: «Sì, anche da Europa se il tecnico farà rendere tutti al massimo. Certo, va sistemata la difesa. I nomi qui sono tanti: Schuurs dell’Ajax, Denayer che è ...

