Turiste francesi sequestrate e violentate a Bari Adescate in strada Arrestato un 21enne

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Un incontro casuale in, a pochi isolati dal b&b nel quartiere Libertà didove alloggiavano per le vacanze. Un invito a bere qualcosa insieme, poi le violenze e le percosse. L'incubo per ...

infoitinterno : Turiste francesi sequestrate e violentate a Bari - baritoday : Turiste francesi violentate a Bari: resta in carcere il 21enne arrestato - Telebari : Presunto stupro turiste francesi a Bari: resta in carcere il 21enne arrestato - #Bari #Notizie #News -… - dontealberto : RT @Agenzia_Ansa: Hanno 17 e 18 anni le due turiste francesi violentate a Bari la scorsa notte. Hanno riferito di essere state anche seques… - stranifattinews : Violenza sulle donne, aumentano le richieste di aiuto. Un tema delicato, dopo gli abusi denunciati a Bari da due tu… -

Resta in carcere il 21enne barese accusato di aver violentato duedi 17 e 18 anni, in un appartamento nel quartiere Libertà di Bari, nella notte tra l'8 e il 9 agosto, dopo averle sequestrate, rapinate e aggredite. Il gip del Tribunale di Bari ...Resta il carcere il ragazzo barese di 21 anni arrestato nella giornata di ieri dalla polizia con l'accusa di aver violentato, nella notte tra l'8 e il 9 agosto scorsi, duedi 17 e 18 anni, in un appartamento del quartiere Libertà. Lo riporta l'Ansa. L'indagato, detenuto nel penitenziario barese, ha risposto per circa due ore alle domande di gip e pm, e ...Un incontro casuale in strada, a pochi isolati dal b&b nel quartiere Libertà di Bari dove alloggiavano per le vacanze. Per ore sono state sottoposte ad accertamenti clinici, medico legali, psicologici ...Nel giro di appena due giorni è emersa un’altra terribile storia di violenza carnale, questa volta a Gabicce Mare, provincia di Pesaro Urbino. Bari: due turiste francesi violentate durante la vacanza.