Serie A | Pogba oggi saprà qual è il migliore per riprendersi dall’infortunio al menisco

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 10 agosto 2022) 2022-08-01 13:43:37 Calcio italiano:è un giorno chiave per conoscere il futuro di Paul. Il centrocampista francese andrà dal medico Bertrand Sonnery-Cottet a Lione, per scoprire se l’intervento chirurgico allaterale del ginocchio destro è ilper lui. Dopo il parere del medico, decidere cosa fare insieme ai medici della squadra francese e ovviamente a quelli della Juventussecondo “La Gazzetta dello Sport”. Dopo aver effettuato le prime prove, i medici del club italiano hanno concluso che un’operazione era la cosaper il giocatore. Quelli, Così, i Mondiali del 2022 in Qatar potrebbero essere persi. Ma Paolo volle anche consultare Sonnery-Cottet, per sapere cosa è meglio recuperare. La pausa che ha il giocatore gallico è in una zona altamente vascolarizzata del ...