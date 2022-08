7giorni

... partendo per lo spazio a bordo della, l'astronave dei Guardiani della Galassia, lasciando a ... Groot (Vin Diesel), Drax (Dave Bautista), Nebula (Karen) e Mantis (Pom Klementieff) ha ...... partendo per lo spazio a bordo della, l'astronave dei Guardiani della Galassia, lasciando a ... Groot (Vin Diesel), Drax (Dave Bautista), Nebula (Karen) e Mantis (Pom Klementieff) ha ... Milano, Gillian perde entrambi i genitori a 13 anni: scatta la raccolta fondi per aiutarla La ragazzina, di origini filippine, abita ora con una zia che fatica a coprire le spese. Da qui la raccolta solidale sulla piattaforma on-line GoFundMe, che ha già raggiunto quota 2300 euro ...Giraskuola è una startup innovativa che mette in contatto in maniera gratuita persone che vivono nello stesso territorio per vendere, acquistare, scambiare, prestare e regalare libri di testo usati e ...