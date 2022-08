Milan, Imborgia: “L’ultimo Scudetto dice che non vince sempre il più forte” (Di mercoledì 10 agosto 2022) Imborgia, agente di mercato, ha parlato del Milan che ha vinto lo Scudetto, dicendo che non fossero più forti i rossoneri. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 10 agosto 2022), agente di mercato, ha parlato delche ha vinto londo che non fossero più forti i rossoneri.

PianetaMilan : .@acmilan, #Imborgia: 'L'#ultimo #Scudetto dice che non vince sempre il più #forte' #ACMilan #Milan #SempreMilan - milansette : Imborgia: 'L'esempio dello Scudetto al Milan è la dimostrazione che non sempre vince quello più forte' #acmilan… - sportli26181512 : Imborgia: 'L'esempio dello Scudetto al Milan è la dimostrazione che non sempre vince quello più forte': Antonio Imb… - calciomercatoit : ???Antonio Imborgia a TVPLAY_CMIT: 'Lo scorso anno vedevo #Pioli girarsi ed esultare con #Maldini e #Massara, trovat… -