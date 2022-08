Meloni | “Vittoria di Fratelli d’Italia un disastro? Sciocchezze…”

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 10 agosto 2022)rassicura tutti sulle posizioni di. E respinge al mittente le accuse di quanti sostengono che un’eventualedella destra alle elezioni possa essere negativa per il Paese. Ha ribadito le posizioni atlantiste ed ha oltretutto risposto alle accuse di Enrico Letta che l’ha accusata di incipriarsi per essere credibile davanti agli elettori. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Di Maio incontra il ministro francese Le Drian Donald Trump bannato per sempre da Twitter: arriva la conferma ufficiale Johnson apre la CoP26 e cita James Bond: “Dobbiamo salvare la Terra” Conte attacca Draghi: l’ex premier pone le condizioni per restare al governo Di Maio: “L’Italia ha ancora bisogno di Mario Draghi” ...