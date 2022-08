L’Inter rende difficile l’uscita di Skriniar dal PSG (Di mercoledì 10 agosto 2022) Rimbalza dalla Spagna la seguente news che riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua spagnola: 08/10/2022 alle 17:50 est La squadra italiana gli chiede almeno 70 milioni di euro, un prezzo troppo alto per i parigini Il difensore centrale slovacco è al suo ultimo anno di contratto ed è stato predisposto all’uscita La firma di Milano Skriniar per lui PSG Sta diventando più complicato del previsto. Le elevate pretese di Inter Stanno rendendo l’operazione difficile per Luis Campos, che ha lavorato alla sua incorporazione dall’inizio della finestra di mercato. I 70 milioni di euro che chiedono gli italiani sono una somma che non sono disposti ad accettare, visto che il difensore centrale slovacco scade il suo contratto nel 2023. Skriniar è ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 10 agosto 2022) Rimbalza dalla Spagna la seguente news che riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua spagnola: 08/10/2022 alle 17:50 est La squadra italiana gli chiede almeno 70 milioni di euro, un prezzo troppo alto per i parigini Il difensore centrale slovacco è al suo ultimo anno di contratto ed è stato predisposto alLa firma di Milanoper lui PSG Sta diventando più complicato del previsto. Le elevate pretese di Inter Stannondo l’operazioneper Luis Campos, che ha lavorato alla sua incorporazione dall’inizio della finestra di mercato. I 70 milioni di euro che chiedono gli italiani sono una somma che non sono disposti ad accettare, visto che il difensore centrale slovacco scade il suo contratto nel 2023.è ...

sergiogali5 : @Andreino841 Non lo so. Io capisco che uno vuol vincere se ne vede l'opportunità. Ma se uno studia bene la storia d… - sportli26181512 : Arbitri Serie A: Milan-Udinese a Marinelli con Mazzoleni al Var, Prontera per l'Inter e la Juve a Rapuano. Tutte le… - CrisInter91 : La vita triste di chi,nonostante non gli piace il mercato di marotta,non gli piace zhang come presidente,non gli pi… - amoflorenzi : @elliott_il @cesololinter194 @caleee12 @Smashdevil_19 @enricoI00 Bene significa che si rende utile per l’Inter, del… - GianMarcoSarti : @EnricoTurcato Che paraculata. Il Milan aveva già una rosa inferiore a Inter e Juve. Il titolo vinto meritatamente… -