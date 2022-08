JURASSIC WORLD – IL DOMINIO: arriva in Dvd, Blu-ray, 4k e UHD (Di mercoledì 10 agosto 2022) Non lasciarti sfuggire JURASSIC WORLD – Il DOMINIO, con oltre 14 minuti di girato mai visto, un inizio alternativo, più dinosauri e più azione nei formati Dvd, Blu-ray, 4k Ultra HD e Steelbook 4k UHD a partire dal 25 agosto. arriva JURASSIC WORLD – IL DOMINIO Dopo aver incassato al botteghino globale oltre 950 milioni di dollari, arriva il successo dell’estate di Amblin Entertainment e Universal Pictures. Ha scalato le classifiche dei box-office in 72 mercati nel mondo durante il weekend d’apertura, e ha infranto i record dello stesso franchise in 16 mercati, guadagnando un rating A in CinemaScore. Oltre alla versione estesa, questa edizione da collezione include affascinanti dietro le quinte che raccontano il making of del film dall’inizio alla ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 10 agosto 2022) Non lasciarti sfuggire– Il, con oltre 14 minuti di girato mai visto, un inizio alternativo, più dinosauri e più azione nei formati Dvd, Blu-ray, 4k Ultra HD e Steelbook 4k UHD a partire dal 25 agosto.– ILDopo aver incassato al botteghino globale oltre 950 milioni di dollari,il successo dell’estate di Amblin Entertainment e Universal Pictures. Ha scalato le classifiche dei box-office in 72 mercati nel mondo durante il weekend d’apertura, e ha infranto i record dello stesso franchise in 16 mercati, guadagnando un rating A in CinemaScore. Oltre alla versione estesa, questa edizione da collezione include affascinanti dietro le quinte che raccontano il making of del film dall’inizio alla ...

