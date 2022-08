Iva Zanicchi nuda su Instagram per opera di un hacker, shock tra i fan (Di mercoledì 10 agosto 2022) Di Iva Zanicchi sappiamo tutto, a volte anche più di quello che dovremmo sapere, ma questa volta è successo qualcosa di inaspettato che davvero ha superato ogni limite, ma di cosa si tratta? Chi segue il profilo Instagram dell’Aquila di Ligonchio sa bene che nelle scorse ore, nelle sue storie, è comparsa una foto che la ritraeva sul divano di casa intenta a fare un riposino pomeridiano. Fin qui tutto nella normalità se non fosse che Iva Zanicchi è apparsa senza intimo in quella foto e con il vestito sollevato. La foto ha fatto subito il giro del wb salvo scomparire oggi soprattutto da quando la cantante e conduttrice, è riuscita a rimettere mano al suo account Instagram spiegando che si è trattato di uno brutto ‘scherzo’ per mano di un hacker. Secondo quanto ha spiegato Iva ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 10 agosto 2022) Di Ivasappiamo tutto, a volte anche più di quello che dovremmo sapere, ma questa volta è successo qualcosa di inaspettato che davvero ha superato ogni limite, ma di cosa si tratta? Chi segue il profilodell’Aquila di Ligonchio sa bene che nelle scorse ore, nelle sue storie, è comparsa una foto che la ritraeva sul divano di casa intenta a fare un riposino pomeridiano. Fin qui tutto nella normalità se non fosse che Ivaè apparsa senza intimo in quella foto e con il vestito sollevato. La foto ha fatto subito il giro del wb salvo scomparire oggi soprattutto da quando la cantante e conduttrice, è riuscita a rimettere mano al suo accountspiegando che si è trattato di uno brutto ‘scherzo’ per mano di un. Secondo quanto ha spiegato Iva ...

infoitcultura : Iva Zanicchi, la bomba su Giorgia Meloni: 'Lei a Palazzo Chigi? Come donna...' - federic23830309 : @algu3ro @Adnkronos Fascista te e razzista la zanicchi Iva Zanicchi a Fuori dal coro: 'Immigrati prepotenti e padro… - nonmuntoni : oggi non volevo vedere il cocco di iva zanicchi - SPYit_official : Iva senza veli su Instagram: LA FOTO #ivazanicchi #instagram #hackerato - StayYang2 : @TGL24H @Adnkronos Be è Iva Zanicchi fa parte della cricca Berlusca. -