Ida Platano-Riccardo Guarnieri | c’è la resa dei conti | decisione davvero clamorosa

zazoomblog : “Di nuovo insieme”. Ida Platano e Riccardo Guarnieri ancora loro. E può succedere di tutto - #nuovo #insieme”.… - ParliamoDiNews : Ida Platano di Uomini e Donne furiosa: `Se toccate mio figlio mi arrabbio!`/ Attacco agli hater: `Basta!`… - idaplat_ : @itsthomasfk Ma come non mi conosci? Sono ida platano, thomas - ParliamoDiNews : Uomini e Donne anticipazioni: torna l`ex di Ida Platano?/ Spunta l`indiscrezione... #uomini #donne #anticipazioni… - zazoomblog : Uomini e donne quel ritorno dal passato che turba Ida Platano - #Uomini #donne #ritorno #passato… -

Blasting News Italia

Riccardo Guarnieri a quanto pare è pronto a torna in studio. Ma questa vota non sarà perGli studi di UeD hanno chiuso i battenti da ormai diverso tempo eppure i protagonisti del dating show (soprattutto quelli del trono over) continuano a tenere alta l'attenzione su di sé. Il ...La dama ha infatti raccontato che al suo ritorno in aeroporto ha trovato ad aspettarla una cara amica:. Le protagoniste dei pomeriggi rosa di Canale5 hanno deciso così di trascorrere ... Uomini e Donne, Ida Platano in ospedale: 'Non sto tanto bene, passerà, tornerò presto' Ida Platano pubblica una storia su Instagram in cui indossa un braccialetto dell’ospedale: la dama di Uomini e Donne non sta bene ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...