Giorgi-Mertens in tv domani: orario, canale e diretta streaming Wta Toronto 2022 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Camila Giorgi affronterà Elise Mertens al secondo turno del Wta 1000 di Toronto 2022. La tennista azzurra, che in Canada difende il titolo, ha esordito con una bella vittoria ai danni di Emma Raducanu ed ora mette nel mirino il terzo turno. Sulla sua strada l'ostica Elise Mertens, che al debutto ha passeggiato contro la Bondar ed è un'avversaria da non sottovalutare assolutamente. La belga conduce 2-1 nei precedenti, ma i bookmakers non si sbilanciano e prevedono una sfida estremamente equilibrata. TABELLONE MONTEPREMI COPERTURA TV Giorgi e Raducanu scenderanno in campo domani, mercoledì 10 agosto, con orario ancora da definire. La diretta televisiva sarà affidata a Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212

