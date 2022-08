Fiorentina-Cremonese | la designazione arbitrale

fiorentina_it : #Fiorentina - #Cremonese, le designazioni arbitrali della prima gara della @SerieA 2022-2023 - violanews : La designazione di Fiorentina-Cremonese - Goalist_it : ?? La #Fiorentina si allena all'Astori e #Italiano valuta la condizione dei suoi in vista della prima di campionato… - ShamelessNapoli : Serie A predictions: Inter Milan Juve Lazio Napoli Roma Fiorentina Atalanta Relegation: Spezia Cremonese, Monza - sarettacm99 : Pronostico Serie A 2022/23 Juventus Milan Roma Inter Napoli Fiorentina Lazio Atalanta Torino Sassuolo Bologna Mon… -

...00 FC Utrecht - SC Cambuur 21:00 Feyenoord - sc Heerenveen CALCIO - SERIE B 20:45 Cittadella - Pisa 20:45 Como - Cagliari 20:45 Palermo - Perugia CALCIO - SERIE A 18:3018:30 ...IV: CAMPLONE VAR: MAGGIONI AVAR: BACCINIh. 18.30 SACCHI MARGANI " DEI GIUDICI IV: VOLPI VAR: NASCA AVAR: LONGO S. LAZIO " BOLOGNA h. 18.30 MASSIMI DE MEO " SCARPA IV: PEZZUTO ...ROMA (ITALPRESS) - Designati gli arbitri per le gare valide per la prima giornata di Serie A. Si parte sabato 13 agosto con quattro anticipi, due alle 18.3 ...Ormai ci siamo. In questo weekend prenderà ufficialmente il via il campionato di Serie A 2022/2023, che si aprirà sabato 13 agosto alle 18.30 con gli anticipi Milan-Udinese e Sampdoria-Atalanta. Debut ...