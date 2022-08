Extinction Rebellion, nuovi fogli di via. Gli attivisti: “Non possiamo andare a lavoro” (Di mercoledì 10 agosto 2022) nuovi fogli di via dalla città per gli attivisti torinese di Extinction Rebellion, per un periodo di un anno. Le nuove misure si vanno a sommare ai 5 fogli di via già notificati e alle 22 denunce penali che hanno colpito le persone presenti in Piazza Castello il 25 luglio. Quel giorno, due attiviste del nodo torinese di Extinction Rebellion erano salite con una scala sul balcone del palazzo della Regione Piemonte, per appendere uno striscione con scritto “Benvenuti nella crisi climatica. Siccità: è solo l’inizio”. Quella mattina, tutte le persone presenti in piazza hanno ricevuto una denuncia. “Io quel giorno sono stato tutta la mattina in Piazza Castello a fare foto. Non ho fatto altro” racconta Roberto, una delle persone denunciate. “Nonostante ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 10 agosto 2022)di via dalla città per glitorinese di, per un periodo di un anno. Le nuove misure si vanno a sommare ai 5di via già notificati e alle 22 denunce penali che hanno colpito le persone presenti in Piazza Castello il 25 luglio. Quel giorno, due attiviste del nodo torinese dierano salite con una scala sul balcone del palazzo della Regione Piemonte, per appendere uno striscione con scritto “Benvenuti nella crisi climatica. Siccità: è solo l’inizio”. Quella mattina, tutte le persone presenti in piazza hanno ricevuto una denuncia. “Io quel giorno sono stato tutta la mattina in Piazza Castello a fare foto. Non ho fatto altro” racconta Roberto, una delle persone denunciate. “Nonostante ...

