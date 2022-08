Crostata a limone in soli 10 minuti con crema Senza Cottura! (Di mercoledì 10 agosto 2022) Questa ricetta ci salverà più di una volta: è originale, buona e richiede tempi brevi per la preparazione. Se abbiamo bisogno di una deliziosa alternativa e abbiamo poco tempo per mettere le mani in pasta, questa è la soluzione perfetta. Gli ingredienti sono pochi, alcuni dei quali possono essere acquistati e conservati in dispensa per essere utilizzati all’occorrenza, quando si vuole. Provate una sola volta questa ricetta e… la “proverete” ancora. Ingredienti tre quarti di tazza di succo di limone la scorza di mezzo limone grattugiata 1 tazza di latte condensato Mezza tazza di panna da montare 200 grammi di biscotti secchi per la base 100 grammi di burro crema Senza cottura In una ciotola mescoliamo il succo di limone, il latte condensato. Montiamo per bene la panna e amalgamiamo al composto ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 10 agosto 2022) Questa ricetta ci salverà più di una volta: è originale, buona e richiede tempi brevi per la preparazione. Se abbiamo bisogno di una deliziosa alternativa e abbiamo poco tempo per mettere le mani in pasta, questa è la soluzione perfetta. Gli ingredienti sono pochi, alcuni dei quali possono essere acquistati e conservati in dispensa per essere utilizzati all’occorrenza, quando si vuole. Provate una sola volta questa ricetta e… la “proverete” ancora. Ingredienti tre quarti di tazza di succo dila scorza di mezzograttugiata 1 tazza di latte condensato Mezza tazza di panna da montare 200 grammi di biscotti secchi per la base 100 grammi di burrocottura In una ciotola mescoliamo il succo di, il latte condensato. Montiamo per bene la panna e amalgamiamo al composto ...

