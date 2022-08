Concorso per 10 Funzionari Amministrativi in ANPAL (Di mercoledì 10 agosto 2022) L’ANPAL ha indetto un Concorso Pubblico riservato ai disabili, per l’assunzione a tempo indeterminato di 10 Funzionari Amministrativi, area III. Bando di Concorso L'ANPAL (Agenzia nazionale politiche attive del lavoro) indice Concorso pubblico, per esami, riservato esclusivamente a disabili (art. 1, comma 1, legge n. 68/1999), per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di dieci Funzionari Amministrativi, area III F1). Requisiti ed Invio della Domanda Le domande dovranno pervenire entro il 30 agosto 2022. Il bando completo sul sito www.ANPAL.gov.it/ «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di Concorso». Approfondimenti Bando Integrale Scadenza: 30 Agosto ... Leggi su posizioniaperte (Di mercoledì 10 agosto 2022) L’ha indetto unPubblico riservato ai disabili, per l’assunzione a tempo indeterminato di 10, area III. Bando diL'(Agenzia nazionale politiche attive del lavoro) indicepubblico, per esami, riservato esclusivamente a disabili (art. 1, comma 1, legge n. 68/1999), per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di dieci, area III F1). Requisiti ed Invio della Domanda Le domande dovranno pervenire entro il 30 agosto 2022. Il bando completo sul sito www..gov.it/ «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di». Approfondimenti Bando Integrale Scadenza: 30 Agosto ...

_Carabinieri_ : Vuoi entrare a far parte dell’Arma? E’ prorogato al 18 agosto il termine per presentare domanda online per il Conco… - fattoquotidiano : TRATTATIVA / L'ASSOLUZIONE DI DELL'UTRI ULTIMO MIGLIO - Manca la prova che abbia trasmesso la minaccia a B.: nient… - OfficialASRoma : ?? Già fatta l'iscrizione al concorso per vincere la maglia autografata da Paulo Dybala? ???? ??… - Buona_Lettura_ : ??Grazie @VoiIsa del blog Le news di Isa Voi per la #segnalazione di due raccolte con miei racconti: -'Le più belle… - MarcoValerio68 : @ValentinaBoop Si fatica a capire il senso di questo tweet. In ogni caso guadagnarsi un posto statale significa ave… -